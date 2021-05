Auto contromano sulla superstrada, chilometri di terrore e schianto da brividi. Traffico bloccato (Di giovedì 13 maggio 2021) MORROVALLE - chilometri di terrore. contromano in superstrada , schianto da brividi e strage sfiorata. È successo nel pomeriggio intorno alle 17.30 lungo la superstrada maceratese, nel tratto compreso ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 maggio 2021) MORROVALLE -diindae strage sfiorata. È successo nel pomeriggio intorno alle 17.30 lungo lamaceratese, nel tratto compreso ...

Advertising

Gazzettino : Paura in A13: «C'è un'auto che corre contromano in autostrada verso Bologna» - TorinoNews24 : Torino - Folle inseguimento in zona sud: auto contromano e inversioni ad alto rischio: due arresti... - Linchiesta_news : ?? Auto contromano ed è tragedia. Un morto ed un ferito grave a Frosinone - tuttoggi : Prima la paura e poi tensione e rabbia sulla E45 per un’auto in... #cronaca #umbria - GynkhoByloba : @rosiierix ho preso una strada in contromano durante il primo esame, il cartello era tipo nascosto, ma pare avrei d… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contromano Contromano choc in superstrada Frontale tra auto e furgone (Video) L'incidente in superstrada Un tremendo schianto con un automobilista alla guida che ha percorso un lungo tratto della superstrada viaggiando contromano. In quel momento la strada era piena di automobilisti, alcuni hanno evitato per un soffio l'impatto, riuscendo a fare slalom per evitare un incidente. Clacson suonati a più non posso per ...

Auto contromano sulla superstrada, chilometri di terrore e schianto da brividi. Traffico bloccato Diversi i veicoli che, come si diceva, sono riusciti ad evitare l'impatto con l'auto contromano, per miracolo. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Traffico in tilt nella zona. APPROFONDIMENTI TERRORE ...

Contromano choc in superstrada Frontale tra auto e furgone (Video) Cronache Maceratesi Suv contromano per chilometri in superstrada, terrore nelle Marche Terrore in autostrada. Un Suv contromano sulla superstrada, schianto con un furgone ma strage sfiorata. È accaduto intorno alle 17.30 lungo la superstrada maceratese, nel ...

Contromano in superstrada a Morrovalle poi l'incidente dopo due chilometri E' successo poco prima delle 18, lungo il tratto della Civitanova-Foligno. Un anziano, al volante di una jeep, è entrato dal lato sbagliato. Poi il frontale ...

L'incidente in superstrada Un tremendo schianto con un automobilista alla guida che ha percorso un lungo tratto della superstrada viaggiando. In quel momento la strada era piena di automobilisti, alcuni hanno evitato per un soffio l'impatto, riuscendo a fare slalom per evitare un incidente. Clacson suonati a più non posso per ...Diversi i veicoli che, come si diceva, sono riusciti ad evitare l'impatto con l', per miracolo. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Traffico in tilt nella zona. APPROFONDIMENTI TERRORE ...Terrore in autostrada. Un Suv contromano sulla superstrada, schianto con un furgone ma strage sfiorata. È accaduto intorno alle 17.30 lungo la superstrada maceratese, nel ...E' successo poco prima delle 18, lungo il tratto della Civitanova-Foligno. Un anziano, al volante di una jeep, è entrato dal lato sbagliato. Poi il frontale ...