Vaccini Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata (Di mercoledì 12 maggio 2021) Basilicata, Molise e Bolzano non hanno somministrato dosi del vaccino a vettore virale. I numeri potrebbero cambiare con il coinvolgimento di medici di famiglia e farmacie Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Basilicata, Molise e Bolzano non hanno somministratodel vaccino a vettore virale. I numeri potrebbero cambiare con il coinvolgimento di medici di famiglia e farmacie

Advertising

Corriere : Vaccini in farmacia da giugno: quali saranno disponibili e come ci si potrà prenotare? - sole24ore : Vaccini, il grande flop Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata - fisco24_info : Vaccini Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata: Basilicata, Molise e Bolzano non hanno somministra… - Daniele8Morelli : #Vaccini Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata @sole24ore - PintonSofia : RT @sole24ore: Vaccini, il grande flop Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata -