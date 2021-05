Un passo dal cielo 6, trama 7^ puntata 13 maggio: Francesco affronta il suo passato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Penultimo appuntamento con Un passo dal cielo 6 domani 13 maggio. Le anticipazioni relative a questa settima puntata rivelano che Francesco e Vincenzo dovranno indagare sull'omicidio di un giovane avvenuto nei pressi di un monastero e scopriranno che il dolore può portare a gesti inauditi. Nel frattempo, Francesco riuscirà ad affrontare il suo passato e a mettere a tacere dei dubbi che lo attanagliano. Infine, Vincenzo dopo aver scoperto il passato di Carolina, deciderà di aiutarla a realizzare un suo sogno lasciato nel dimenticatoio da diverso tempo. Un passo dal cielo 6, spoiler 13 maggio: Francesco e Vincenzo indagano su un misterioso omicidio La ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Penultimo appuntamento con Undal6 domani 13. Le anticipazioni relative a questa settimarivelano chee Vincenzo dovranno indagare sull'omicidio di un giovane avvenuto nei pressi di un monastero e scopriranno che il dolore può portare a gesti inauditi. Nel frattempo,riuscirà adre il suoe a mettere a tacere dei dubbi che lo attanagliano. Infine, Vincenzo dopo aver scoperto ildi Carolina, deciderà di aiutarla a realizzare un suo sogno lasciato nel dimenticatoio da diverso tempo. Undal6, spoiler 13e Vincenzo indagano su un misterioso omicidio La ...

