Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono stati avvistati insieme diverse volte e non è ancora chiaro se sia amicizia o se stia nascendo l’amore. Il settimanale Chi li ha beccati insieme più volte. Sembrerebbe che dopo i primi contatti avvenuti in seguito al post su Instagram dove veniva annunciata la partecipazione al programma del ballerino, i due si siano scritti in direct scambiandosi i numeri di telefono. Poi, lo scorso weekend, Tommaso Stanzani, come racconta il magazine diretto da Alfonso Signorini nel numero in edicola, avrebbe raggiunto Zorzi a Milano. Qui i due avrebbero trascorso un’intera giornata insieme, passeggiando con Gilda, il cane di Zorzi. Nelle foto di vede anche che i due si prendono per mano e si abbracciano . L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono stati avvistatidiverse volte e non è ancora chiaro se sia amicizia o se stia nascendo l’amore. Il settimanale Chi li ha beccatipiù volte. Sembrerebbe che dopo i primi contatti avvenuti in seguito al post su Instagram dove veniva annunciata la partecipazione al programma del ballerino, i due si siano scritti in direct scambiandosi i numeri di telefono. Poi, lo scorso weekend,, come racconta il magazine diretto da Alfonso Signorini nel numero in edicola, avrebbe raggiuntoa Milano. Qui i due avrebbero trascorso un’intera giornata, passeggiando con Gilda, il cane di. Nelle foto di vede anche che i due si prendono per mano e si abbracciano . L'articolo proviene da Quotidianpost.

