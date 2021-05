Roma | i convocati di Fonseca per l’Inter

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L’allenatore della, Paulo, ha stilato la lista deiin vista della partita di stasera alle 20:45 a San Siro contro l‘Inter. Tornano El Shaarawy e Villar, out Smalling. Questa la lista completa: Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy I nostriper #Inter#ASpic.twitter.com/VmFk7mxhFN — AS(@OfficialAS) May 12, 2021 FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...della Francia . Il valore del suo cartellino (oltre 25 milioni) è compromesso dal contratto in scadenza nel 2022 : la destinazione italiana potrebbe essere tra le favorite. Lo cerca la...... Inter, Cagliari,, Bologna. Piccoli viene preferito a Mbala Nzola che rientrava dalla squalifica e ieri ha alimentato un piccolo giallo visto che è stato escluso dall'elenco deiper '...Alla Roma serve un portiere, una figura che dia sicurezza e che abbia l'esperienza giusta per affrontare la prossima stagione. Mourinho e Tiago Pinto pensano a Maignan. La Roma è in emergenza in porta ...INTER-ROMA CONVOCATI FONSECA - Alle 20.45, allo Stadio San Siro, la Roma torna in campo contro l'Inter campione d'Italia nel ...