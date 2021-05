Programi gratuiti per fare traceroute su PC

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Per identificare il percorso di rete che fanno i pacchetti di dati per andare da un computer ad un altro (o ad un dispositivo di rete) ed il tempo di comunicazione tra il PC e un server remoto o anche un sito web, c'è uno strumento integrato in ogni computer, il. Si tratta di uno strumento di analisi delle reti informatiche, utile a verificare se ci sono difficoltà di comunicazione, se c'è un'interruzione da qualche parte oppure guasti. Tramite ilè possibile conoscere tutti i passaggi di un pacchetto dati dal computer che lo invia a quello che lo riceve. Su Windows è possibile eseguire ilattraverso una finestra del prompt dei comandi (che si può trovare dal menù Start), lanciando il comando Tracert. Usare ilda riga di comando, però, può essere complicato per i meno ...