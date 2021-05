Pavesi | «Vaccini in azienda non prima di giugno Seconde dosi | no a variazioni della data»

Advertising

Vaccini: Pavesi «In Lombardia no a variazioni data seconda dose»

In ogni caso ha assicuratoè di fatto 'pronto il protocollo' con le indicazioni delle associazioni di categoria. (MiaNews) Commenti FB AdsIl protocollo c'è, le dosi no . E così le vaccinazioni anti - Covid nelle aziende rimangono ferme al palo, almeno fino a giugno. Lo ha detto il direttore generale Welfare Giovanniin commissione sanità. L'indicazione arriva direttamente dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale per l'emergenza Covid, che è stato "tassativo" secondo il dg.Slitta l'inizio delle vaccinazioni anti Covid all'interno delle aziende, in Lombardia come altrove in Italia. "Le vaccinazioni in azienda non potranno essere prese in considerazione prima del mese di ...Per i docenti che non hanno ancora avuto la prima dose è possibile prenotare da giovedì. Già attivi gli sms per il secondo appuntamento ...