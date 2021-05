Mimì | qualcuno ti ha uccisa ma la tua voce è sempre viva e canta eterne meraviglie

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Mia Martini non poteva essere felice. Ce l’aveva negli occhi, quegli occhivelati di un dolore che non era malinconia, era una condanna a vivere. Ce l’aveva nella, quellache piùva e più feriva e si feriva: veniva dall’anima, ed era così ammalata quell’anima. Mia Martini la trovano ventisei anni fa, oggi, esanime nell’appartamento di Cardano al Campo, Varese: stava lì da un mese, rintanata. L’anima è andata via, a cercar pace, a trovar pace, il corpo un fantoccio vuoto di, di occhi, di vita. Fanno l’autopsia e stabiliscono: overdose, ma da tempo eccedeva in anticoagulanti per un fibroma che non voleva rimuovere. S’era ostinata, no, niente operazioni, quindici anni prima a forza di terapie, di farmaci s’era scoperta unadiversa, corde vocali che non ...