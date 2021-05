Israele-Gaza | aumentano le vittime Nessun segno di cessate il fuoco

(Di mercoledì 12 maggio 2021)diil. Continuano i bombardamenti israeliani sue il lancio di razzi dalla Striscia verso. Le operazioni militari dicontinueranno “fino a quando sarà necessario” e non ci sarà “completo silenzio”, ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz. Le forze israeliane hanno rivendicato l’uccisione di “alti esponenti dello Stato maggiore di Hamas” nella Striscia, dove è stato distrutto un altro edificio di dieci piani dopo quello abbattuto ieri. Le autorità sanitarie diparlano di 56 morti, tra cui 14 minori e 5 donne; i feriti sono più di 330. In, dall’inizio degli scontri, sono almeno 7 le. Hamas ha rivendicato il ...

sull'orlo di nuova ......nel Quartiere Ebraico a sostegno di, dopo il riaccendersi del conflitto in Medioriente, che ha già provocato la morte di oltre 60 persone finora, 56 palestinesi nella Striscia di, fra ...Gli scontri in corso tra Israele e Hamas hanno provocato ad oggi sei morti in Israele e 53 nella Striscia di Gaza, di cui 14 bambini.Netanyahu: "Eliminati comandanti di Hamas, è solo l'inizio". Lapid e Bennett: "Deve andarsene". Ue e Usa condannano violenze ...