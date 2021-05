Ben Harper giovedì 15 luglio 2021 a Palmanova

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La splendida Città di, patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, si conferma anche nell’estatequale centro di prim’ordine per i grandi eventi musicali. Viene infatti annunciato oggi il primo grande nome della terza edizione della rassegna “Estate di Stelle”, contenitore che accenderà di luci e suoni l’estate nella splendida Piazza Grande della città stellata. A salire sul palco,15alle 21.30 sarà Ben, cantautore e chitarrista statunitense, fra i performer più amati al mondo. Vincitore di tre Grammy Award, l’artista ha conquistato il pubblico internazionale a suon di tour esauriti in tutto il pianeta, in trent’anni di strepitosa carriera. Apresenterà lo spettacolo acustico dal titolo “A Solo Evening with Ben”. I ...

