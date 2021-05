Antonella Clerici | confermati i suoi programmi più visti La Rai non se la lascia scappare

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La conduttricetornerà a fare compagnia ai telespettatori con ianche nella prossima stagione autunnale dato che la Rai ha scelto di confermarla con ishow.: È sempre mezzogiorno confermato Da quandoè tornata nei palinsesti della Rai, la televisione pubblica ha sempre ringraziato per i dati riscontrati dai. Ed è anche per questo che la Rai non pare volerne fare a meno. Dopo i buoni riscontri fatti segnare da questa stagione di È sempre mezzogiorno, vincitrice nella maggior parte dei casi del confronto diretto a colpi di ascolti con Barbara Palombelli ed il suo Forum, il programma sarà nuovamente ...

Advertising

Cinguetterai : La chef Chloe Facchini annuncia nel podcast di Selvaggia Lucarelli che Antonella Clerici l’ha invitata a… - gaetano_barbati : La mia coerenza dialettica su Antonella Clerici qui su Twitter è, lasciatemelo scrivere, esemplare. #esempremezzogiorno - zazoomblog : Antonella Clerici gonfia per le allergie: “Non so più cosa prendere” - #Antonella #Clerici #gonfia #allergie: - see_lallero : 'Fulvio Marino anche l'anno prossimo deve star qua' con questa frase Antonella Clerici sta implicitamente facendo c… - rinaldodinino : RT @ilgiornale: Chef Facchini, storico volto del La prova del cuoco accanto ad Antonella Clerici prima e ad Elisa Isoardi poi, sui social h… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

Ed infine il sabato da passare in compagnia coned i 4 giudici di The Voice Senior . Per ultima la domenica con le repliche di Vivi e Lascia Vivere . Gli unici eventi inediti che ...La chef italiano molto spesso è stata ospite nelle cucine die di Elisa Isoardi su RaiUno ma oggi, ha deciso di mostrarsi per la prima volta sui social, dopo il suo percorso di ...Da quando Antonella Clerici è tornata nei palinsesti della Rai, la televisione pubblica ha sempre ringraziato per i dati riscontrati dai suoi programmi. Ed è anche per questo che la Rai non pare voler ...Voci sempre più insistenti vorrebbero Elisa Isoardi alla conduzione di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D'Urso nel corso dei prossimi mesi ...