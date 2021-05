Alessio Vlad confermato direttore artistico del Ravello Festival

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La Fondazionerinnova l’incarico adche sarà ildella 69esima edizione del. Il Maestro, ravellese d’adozione, giàdella sezione musicale dal 2016 al 2018 e artefice dell’ultima edizione delche ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica nonostante l’emergenza Covid-19, avrà il compito di curare il cartellone della ripartenza della Città della Musica., legato per storia personale e familiare ae alla Costiera Amalfitana, resterà in carica, così come previsto dal decreto firmato dal Commissario straordinario della Fondazione, Almerina Bove, fino a settembre 2021. La Fondazione ...