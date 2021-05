25enne continua attività spaccio nonostante domiciliari | arrestato

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti: questo il reato contestato a unromano, appartenente a noto clan del litorale. Gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, a seguito di servizi di osservazione in piazza Gasparri, nota piazza di, hanno notato un consistente andirivieni di persone da una palazzina di via Domenico Baffigo, dove ilera detenuto agli arresti. I poliziotti hanno deciso pertanto di effettuare un controllo presso l’abitazione e, una volta entrati hanno sentito, sin da subito, un forte odore di “fumo”, motivo per il quale hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare. Perquisizione che ha permesso agli agenti di sequestrare, nella camera da letto, diversi grammi di hashish ...

