Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 14:10 (Di martedì 11 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella lui in studio cabina di regia Palazzo Chigi si discute della situazione covid delle riaperture domani in programma un incontro governo regioni per i parametri dei cambi colore il coprifuoco potrebbe capitare alle ore 23 e si discute anche della possibilità di togliere l’obbligo di mascherina all’aperto ma soltanto quando si saranno raggiunte le 30 milioni di vaccinazioni In Italia fino a 24 quelle somministrate 3 milioni le dosi in arrivo alle regioni in questa settimana 198 i decessi nelle Ultime 24 ore sulle recovery Fund l’Unione Europea studia uno strumento permanente Bruxelles e darà intanto a metà giugno le valutazioni dei piani nazionali arrivati entro il 30 aprile a luglio potrebbero arrivare i primi fondi per quanto riguarda il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella lui in studio cabina di regia Palazzo Chigi si discute della situazione covid delle riaperture domani in programma un incontro governo regioni per i parametri dei cambi colore il coprifuoco potrebbe capitare alle ore 23 e si discute anche della possibilità di togliere l’obbligo di mascherina all’aperto ma soltanto quando si saranno raggiunte le 30 milioni di vaccinazioni In Italia fino a 24 quelle somministrate 3 milioni le dosi in arrivo alle regioni in questa settimana 198 i decessi nelle24 ore sulle recovery Fund l’Unione Europea studia uno strumento permanente Bruxelles e darà intanto a metà giugno le valutazioni dei piani nazionali arrivati entro il 30 aprile a luglio potrebbero arrivare i primi fondi per quanto riguarda il ...

