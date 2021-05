Siete per le coppie tradizionali o per le relazioni poligame? (Di martedì 11 maggio 2021) Che amiate solo una persona o più, l'importante è l'onestà con il/i proprio/i partner: vediamo cos'è il poliamore e come funziona. Poliamore, cos’è la pratica di amare più persone insieme su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Che amiate solo una persona o più, l'importante è l'onestà con il/i proprio/i partner: vediamo cos'è il poliamore e come funziona. Poliamore, cos’è la pratica di amare più persone insieme su Donne Magazine.

Advertising

rubio_chef : Secondo @Radio1Rai questi infanti trucidati dai droni @Leonardo_IT sarebbero i miliziani di Hamas. Il problema è ch… - OfficialASRoma : ???????????? ?? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Grazie per essere tutte le donne che siete, tutti i giorni #ASRoma - myrtamerlino : Aggredita con spintoni e calci per una partita di #calcio. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Bisogna indi… - junhuwui : RT @taelilla: mmm cerco una coinqui per un appartamento di lecce (zona porta napoli/università) da giugno/luglio in poi,, se non siete inte… - marin_cdm : RT @BoriManuela: Vi siete mai chiesti perché ogni Stato ha politiche migratorie e gestione controllata dei flussi migratori?Beh non è razzi… -