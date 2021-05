Quanto (non) è tutelato il diritto alla disconnessione in Europa (Di martedì 11 maggio 2021) Questo è uno dei video di Sphera un nuovo progetto editoriale di 9 media indipendenti europei coordinati da Babel International che realizza video, podcast ed eventi dedicati alla Generazione Z, ma non solo. Oltre a Linkiesta partecipano anche il francese Street Press, lo spagnolo El Salto Diario, l’austriaco Metropole e il polacco Outriders. Scopri qui tutti i video di Sphera. Con la pandemia e la diffusione dello smart working sempre più datori di lavoro contattano i dipendenti fuori dall’orario di ufficio. E-mail in vacanza, whatsapp dopo cena, telefonate di lavoro la domenica. Secondo Eurofound il 27% dei lavoratori in smartworking dichiara di lavorare nel proprio tempo libero tutti i giorni o più volte alla settimana. Finora solo Francia, Italia, Spagna, Belgio e Irlanda hanno previsto leggi specifiche per tutelare i dipendenti che ignorano ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 maggio 2021) Questo è uno dei video di Sphera un nuovo progetto editoriale di 9 media indipendenti europei coordinati da Babel International che realizza video, podcast ed eventi dedicatiGenerazione Z, ma non solo. Oltre a Linkiesta partecipano anche il francese Street Press, lo spagnolo El Salto Diario, l’austriaco Metropole e il polacco Outriders. Scopri qui tutti i video di Sphera. Con la pandemia e la diffusione dello smart working sempre più datori di lavoro contattano i dipendenti fuori dall’orario di ufficio. E-mail in vacanza, whatsapp dopo cena, telefonate di lavoro la domenica. Secondo Eurofound il 27% dei lavoratori in smartworking dichiara di lavorare nel proprio tempo libero tutti i giorni o più voltesettimana. Finora solo Francia, Italia, Spagna, Belgio e Irlanda hanno previsto leggi specifiche per tutelare i dipendenti che ignorano ...

