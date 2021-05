Pomeriggio Cinque, è ufficiale: “Non sono io quella che cercate” (Di martedì 11 maggio 2021) Nuova puntata di Pomeriggio Cinque e nel salotto di Barbara D’Urso è appena stato annunciato lo scoop che tutti stavano aspettando. E’ in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque,… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Nuova puntata die nel salotto di Barbara D’Urso è appena stato annunciato lo scoop che tutti stavano aspettando. E’ in onda una nuova puntata di,… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

davidemaggio : Ecco la ragazza indicata (a quanto pare erroneamente) come Denise Pipitone. Vive a Cosenza ma in questi giorni è a… - FanpageLadurso : RT @davidemaggio: Ecco la ragazza indicata (a quanto pare erroneamente) come Denise Pipitone. Vive a Cosenza ma in questi giorni è a Scalea… - roberta_07_ : RT @vocediluca: vaccinatevi e mettete le mascherine che voglio andare a ballare e cantare loca in spiaggia alle cinque del pomeriggio come… - FFucsia : RT @vocediluca: vaccinatevi e mettete le mascherine che voglio andare a ballare e cantare loca in spiaggia alle cinque del pomeriggio come… - citynowit : La ragazza si è detta disponibile ad effettuare il test del dna?? -