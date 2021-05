Pirlo: “Piena sintonia con la società sul mercato. Volevamo un attaccante in più, ma non c’è stata occasione” (Di martedì 11 maggio 2021) Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro il Sassuolo: “Sul mercato c’è sempre stata sintonia, sia quest’estate sia a gennaio. Avevamo pensato di fare qualcosa mettendo un attaccante in più a gennaio ma non si è presentata l’occasione giusta. Cosa avevo in mente quando ho detto che mi sono dovuto adattare? Avevo in mente qualcosa ma ad esempio non ho messo sempre la stessa formazione anche perché non ho sempre avuto tutti. Quindi ogni partita diventava diversa da programmare e impostare”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Andreaha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro il Sassuolo: “Sulc’è sempre, sia quest’estate sia a gennaio. Avevamo pensato di fare qualcosa mettendo unin più a gennaio ma non si è presentata l’giusta. Cosa avevo in mente quando ho detto che mi sono dovuto adattare? Avevo in mente qualcosa ma ad esempio non ho messo sempre la stessa formazione anche perché non ho sempre avuto tutti. Quindi ogni partita diventava diversa da programmare e impostare”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

BonamigoLorenzo : @gianluigibuffon eppure non ci vuole una scienza per capire che il tuo amico pirlo non era pronto x fare l'allenato… - ZoltanCrisan : @AlessandroFot10 @giampdisan Aveva solo Pirlo Pogba Marchisio e Vidal in mezzo, dietro la BBC con 10 anni in meno e… - Paolo_Aba : @guidotolomei Scusa Guido, qualsiasi cambio in panchina porterebbe più punti,il gioco di Pirlo è totalmente involut… - fabiettoilgobbo : @AlbertPincherle Ne sto leggendo di tutti i colori su Agnelli. Io sono strafelice per questi 9 anni e ho sempre sti… - melomonaco86 : RT @StefanoCarmelo: Clima sereno in società, piena fiducia in #Pirlo #Juventus -