Nuova Maglia Milan, Theo Hernandez: “Non vedo l’ora di indossarla” (Di martedì 11 maggio 2021) Theo Hernandez, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto con la Nuova Maglia del Milan. Il suo messaggio Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 maggio 2021), attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto con ladel. Il suo messaggio

Advertising

acmilan : The Casa Milan Store is all set: get your new 2021/22 Home Kit here and #MoveLikeMilan! ??? La nuova maglia Home pe… - AntoVitiello : #Milan e #Puma hanno ufficialmente presentato l'home Kit 2021-2022 per la prima squadra maschile e femminile. La nu… - acmilan : The perfect time to pre-order your new @pumafootball Home Jersey ???? C'è momento migliore per prenotare la nuova m… - ninoBertolino : RT @acmilan: The Casa Milan Store is all set: get your new 2021/22 Home Kit here and #MoveLikeMilan! ??? La nuova maglia Home per la stagio… - hanifrawwwrr : RT @acmilan: The Casa Milan Store is all set: get your new 2021/22 Home Kit here and #MoveLikeMilan! ??? La nuova maglia Home per la stagio… -