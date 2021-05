MotoGP | Franco Morbidelli | “Le Mans è una pista che mi piace Ci ho già vinto in Moto2 | buon feeling dopo i test”

(Di martedì 11 maggio 2021)si appresta a disputare nel weekend il Gran Premio di Francia 2021, valido come quinto appuntamento stagionale del Mondialeun fine settimana di riposo, i centauri della classe regina scendono nuovamente ina Leper un GP che si preannuncia molto incerto anche dal punto di vista del meteo. “Leè un circuito che mi, è lì che houna gara in. Neidel lunedì a Jerez ci siamo concentrati sulla frenata e questo è un circuito in cui devi essere davvero forte con i freni. È difficile ma davvero bello. Spero che si possa confermare il feedback ed ilpositivo dei, può essere utile per il fine ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Franco

... Rossi e Morbidelli : Valentino non riesce a trovare la via d'uscita da una crisi di risultati preoccupante, per un campione del suo livello, mentredeve supplire col suo talento a una M1 ...... lo stesso Miller, vincitore in Spagna, e Pecco Bagnaia , leader del mondiale dopo il secondo posto iberico e a caccia della prima vittoria in carriera in! Occhio anche aMorbidelli , ...Franco Morbidelli si appresta a disputare nel weekend il Gran Premio di Francia 2021, valido come quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo un fine settimana di riposo, i centauri della ...ROMA - "Senza dubbio questo fine settimana voglio essere più forte, recuperare posizioni ed essere più veloce rispetto all'ultimo weekend a Jerez". Valentino Rossi ha parlato in ...