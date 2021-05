ISLANDA, nuova eruzione del primo vulcano al Mondo che è in vendita. Video (Di martedì 11 maggio 2021) Geldingadalur, ISLANDA. Lo spettacolo dei getti di magma che fuoriescono come geysir. Il cratere originario dell’area eruttiva del Geldingadalur sembra aver ripreso l’attività. Siamo in una nuova fase eruttiva. Una curiosità, il terreno dove c’è questo vulcano, è in vendita. E stanno fioccando le prime offerte, e a detta de ben informati, sarebbero varie decine. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Geldingadalur,. Lo spettacolo dei getti di magma che fuoriescono come geysir. Il cratere originario dell’area eruttiva del Geldingadalur sembra aver ripreso l’attività. Siamo in unafase eruttiva. Una curiosità, il terreno dove c’è questo, è in. E stanno fioccando le prime offerte, e a detta de ben informati, sarebbero varie decine. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale.

Advertising

CorriereQ : ISLANDA, nuova eruzione del primo vulcano al Mondo che è in vendita. Video - FarmaciaBolzano : @BrinkmannLab In termini di morti e di economia la strategia no-Covid premia, rispetto a quella della mitigazione,… - marilenagasbar1 : RT @laltraguanciama: @LaRoRy1 questa è la nuova italianità ... vado in Islanda - laltraguanciama : @LaRoRy1 questa è la nuova italianità ... vado in Islanda - maplewhite1912 : RT @Lionmars: Dal 17 si può liberamente andare in vacanza a: Sant'Elena Le Falkland Ascension Brunei Islanda Israele Far Oer Gibilterra Sin… -