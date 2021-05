Il Tetris “buono” che ti manda sempre il mattoncino giusto

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) Una buona alternativa per giocare senza tensione, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale Il celebre videogioco di logica inventato da Aleksej Leonidovi? Pažitnov nel 1984, in cui i giocatori devono incastrare i tetramini – i blocchi – in caduta con l’obiettivo di completare la riga inferiore senza lasciare spazi ed evitare che la torre cresca a dismisura, arriva in una versione rinnovata ma soprattutto rilassante. Ecco Lovetris: una versione alternativa e che piace ai giocatori più pigri, poiché genera solo i blocchi necessari per completare correttamente tutti gli incastri. Rilasciato su GitHub dall’utente unrealwill e quindi disponibile per essere giocato gratuitamente tramite browser, il titolo è proposto come una soluzione per rilassare la mente e alimentare la soddisfazione che si prova combinando con successo i mattoncini. Infatti, grazie all’intelligenza artificiale, ...