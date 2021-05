Il ponte sullo Stretto è un mito buono per tutte le stagioni

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) Non ho niente contro il. Anzi. Ha sempre fatto parte della mia vita. Mia madre da bambino a Reggio Calabria mi portava in via Marina Bassa, dirimpetto a Messina. Il guaio è che i miti una volta creati hanno una potente forza inarrestabile di espansione e non li ferma più nessuno Non ho niente contro il. Anzi. Ha sempre fatto parte della mia vita. Mia madre da bambino a Reggio mi portava in via Marina Bassa, dirimpetto a Messina. M’insegnava a contare usando i vagoni di treni lentissimi ( non ancora interrati sotto il Lungomare Falcomatà, forse uno dei più belli d’Italia) che arrivavano dalla Sicilia al porto per risalire la Locride e lo Jonio o viceversa. La conclusione, lei sapeva che l’aspettavo con ingordigia, era sempre uguale: «Tu non farai su e giù col traghetto. Una bella passeggiatina a piedi o in bicicletta sul ...