Il Paradiso delle Signore, trama 11 maggio: una scelta coraggiosa (Di martedì 11 maggio 2021) Il Paradiso delle Signore concentrerà l'attenzione sull'inversione di rotta di Cosimo e sulla crisi coniugale di Vittorio e Marta, come spiega la trama di oggi, martedì 11 maggio. Intanto, Agnese carpirà alcune frasi di Giuseppe e, analizzandole bene, si renderà conto che Marcello ha dei guai seri con la giustizia. Poco dopo, la donna presserà Armando e Salvatore affinché le rivelino la verità sul giovane Barbieri. Dal canto suo, Cosimo, sempre più consapevole dei propri errori, continuerà a cercare di rimediare e, così come ha fatto con Salvatore, per dimostrare alla moglie Gabriella di essere sinceramente pentito e di voler ricominciare tutto da capo, chiederà scusa ad Umberto per le gravi accuse e gli insulti che gli ha pubblicamente rivolto al Circolo. Il Paradiso ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 maggio 2021) Ilconcentrerà l'attenzione sull'inversione di rotta di Cosimo e sulla crisi coniugale di Vittorio e Marta, come spiega ladi oggi, martedì 11. Intanto, Agnese carpirà alcune frasi di Giuseppe e, analizzandole bene, si renderà conto che Marcello ha dei guai seri con la giustizia. Poco dopo, la donna presserà Armando e Salvatore affinché le rivelino la verità sul giovane Barbieri. Dal canto suo, Cosimo, sempre più consapevole dei propri errori, continuerà a cercare di rimediare e, così come ha fatto con Salvatore, per dimostrare alla moglie Gabriella di essere sinceramente pentito e di voler ricominciare tutto da capo, chiederà scusa ad Umberto per le gravi accuse e gli insulti che gli ha pubblicamente rivolto al Circolo. Il...

Advertising

mrcatalano58 : Mouret domandò al solito: 'Quante lettere, stamattina, Levasseur?'. 'Cinquecentotrentaquattro', rispose il capo uff… - miciobigio : RT @PornoNoblogs: Senza contare che essere gay in Israele è uno spasso solo se non sei arabo. Se sei arabo e gay in Israele improvvisament… - infoitcultura : IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021 - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore anticipazioni 10-14 maggio 2021: Cosimo vuole lasciare Milano ma Gabriella vacilla -… - Princes06744635 : @RuhumYildizim @bevllisario Io la ricorderò sempre con grande affetto e sono certa si trovi nel paradiso delle lampade ?? -