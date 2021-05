Final Fantasy VII Remake avrebbe avuto un budget di circa $140 milioni

(Di martedì 11 maggio 2021) Atul Goyal, managing director di Jeffries & Company, ha svelato quanto è costato a Square Enix lo sviluppo diVIIe, secondo una stima, la compagniasborsato ben 140di dollari per il titolo. Per fare un confronto, l'amato7 per PlayStation 1 costò40di dollari che, già all'epoca, era una cifra decisamente alta. Andando avanti, con le nuove tecnologie e nuove console, i costi di sviluppo sono aumentati di molto e, perciò, ilper ilè risultato molto più alto. Leggi altro...

Il DLC dedicato a Yuffie in Final Fantasy 7 Remake Intergrade non sarà contenuto nel disco delle copie fisiche, ma dovrà essere riscattato con un codice. Nonostante anni di patch, aggiornamenti e contenuti rilasciato post lancio, se siete molto curiosi di scoprire il singolare Battle Royale ambientato nel mondo di Final Fantasy VII che Square Enix si appresta a lanciare, vi invitiamo a recarvi sul sito ufficiale di The First Soldier, dove potrete iscrivervi al Closed Beta Test che si terrà a giugno.