Desio, la palestra dell’istituto Majorana dedicata all’ambasciatore Luca Attanasio (Di martedì 11 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La palestra dell’istituto Ettore Majorana di Desio, su decisione della Provincia di Monza e Brianza, verrà intitolata a Luca Attanasio, l’ambasciatore limbiatese ucciso lo scorso 22 febbraio in un attentato in Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al suo autista Mustapha Milambo. Si tratta della scuola che lo stesso Attanasio frequentò in gioventù. “Il tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 11 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color LaEttoredi, su decisione della Provincia di Monza e Brianza, verrà intitolata a, l’ambasciatore limbiatese ucciso lo scorso 22 febbraio in un attentato in Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al suo autista Mustapha Milambo. Si tratta della scuola che lo stessofrequentò in gioventù. “Il tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilSaronno : La palestra del Majorana di Desio dedicata a Luca Attanasio - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Ambasciatore ucciso in Congo, a Luca Attanasio intitolata la palestra della scuola che frequentò a Desio - Moky_1988 : Amb.Luca #Attanasio, sarà intitolata a suo nome la palestra della scuola che lui stesso frequentò a Desio. 'Per por… - _TheDade : RT @rep_milano: Ambasciatore ucciso in Congo, a Luca Attanasio intitolata la palestra della scuola che frequentò a Desio - giulistrama : RT @rep_milano: Ambasciatore ucciso in Congo, a Luca Attanasio intitolata la palestra della scuola che frequentò a Desio -

Ultime Notizie dalla rete : Desio palestra Basket: Dinamo cade con Cantù e chiude al quinto posto ...brutta per essere vera quella che ieri ha incassato un eloquente 106 - 101 sul parquet di Desio, la ... dallo spogliatoio e dalla palestra. Aspetti psicologici a parte, senza la sua guida tecnica la ...

Cantù successo amaro nell'ultima di campionato contro Sassari Ieri sera a Desio la Pallacanestro Cantù si è imposta per 106 a 101 contro Sassari, nella 30esima e ... Soprattutto per come stavamo lavorando in palestra". Infine un messaggio ai tifosi, soltanto pochi ...

La palestra del Majorana di Desio dedicata a Luca Attanasio ilSaronno Basket, la Dinamo sconfitta da Cantù: squadra in crisi per le tensioni interne Sconfitta inaspettatamente in casa della già retrocessa Acqua San Bernardo Cantù, la Dinamo Banco di Sardegna chiude la regular season al quinto posto e regala a Venezia il fattore campo nella serie d ...

La palestra del Majorana di Desio dedicata a Luca Attanasio LIMBIATE – Dopo la Villa Medolago della “sua Limbiate”, anche la palestra di una scuola di Desio sta per essere dedicata a Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano nel Congo ...

...brutta per essere vera quella che ieri ha incassato un eloquente 106 - 101 sul parquet di, la ... dallo spogliatoio e dalla. Aspetti psicologici a parte, senza la sua guida tecnica la ...Ieri sera ala Pallacanestro Cantù si è imposta per 106 a 101 contro Sassari, nella 30esima e ... Soprattutto per come stavamo lavorando in". Infine un messaggio ai tifosi, soltanto pochi ...Sconfitta inaspettatamente in casa della già retrocessa Acqua San Bernardo Cantù, la Dinamo Banco di Sardegna chiude la regular season al quinto posto e regala a Venezia il fattore campo nella serie d ...LIMBIATE – Dopo la Villa Medolago della “sua Limbiate”, anche la palestra di una scuola di Desio sta per essere dedicata a Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano nel Congo ...