Daydreamer | anticipazioni | Can e Sanem litigano ancora | lei non ne può più Lui la ferma | non vuole perderla

(Di martedì 11 maggio 2021): i precedenti spoiler della soap turca si concludevano con l’ennesima discussione tra Can e, questa volta esasperata perché l’amato non ricorda più il suo amore per lei. Sta per andarsene ma … Ayca prova a convincere lo zio, ma niente da fare Il fratello di Asym e Ayca escono dall’ufficio di Can, e lui,e gli altri li raggiungono. Ayca dice a Divit che proverà a convincere suo zio, mail suo aiuto., gelosa,sapere cosa gli stia dicendo la ragazza, ma Leyla le dice che non è il momento di essere gelosi. Il manager chiarisce che l’agenzia è buona, ma dopo quello che è successo, non può fidarsi di loro. Proverà a rivolgersi ad un’altra agenzia e … che vinca il migliore!dichiara che i migliori ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

L'arrivo della figlia di Asym crea nuovi problemi alla Fikri Harika, ma anche tra Can e Sanem. La scrittrice mette Can davanti ad un'amara ...le ali del sogno,puntata oggi, 11 maggio Nella puntata di oggi, martedì 11 maggio, dile alti del sogno , Aziz non sopporta più i continui litigi fra la sua ...L'arrivo della figlia di Asym crea nuovi problemi alla Fikri Harika, ma anche tra Can e Sanem. La scrittrice mette Can davanti ad un'amara verità.Daydreamer, anticipazioni: i precedenti spoiler della soap turca si concludevano con l'ennesima discussione tra Can e Sanem, questa volta esasperata perché l'amato non ricorda più il suo amore per lei ...