Benzina ai massimi da oltre un anno. Un pieno costa 7 euro in più rispetto a gennaio. Pesa la corsa del petrolio (Di martedì 11 maggio 2021) Salgono ancora i prezzi dei carburanti, spinti dai recenti e ulteriori rialzi delle quotazioni petrolifere. Secondo i dati aggiornati del Mise sulla settimana dal 3 al 9 maggio, la verde si è portata in media a 1,588 euro a litro e il diesel a 1,447 euro al litro. In entrambi i casi si tratta del massimo da oltre un anno, per la Benzina da gennaio 2020 e per il gasolio da febbraio dello scorso anno. Nell’ultimo anno il prezzo del petrolio è aumentato del 124%, quindi più che raddoppiato. Da inizio 2021 il rincaro è del 36%. Nello stesso periodo l’euro si è per di più leggermente indebolito, accrescendo il costo effettivo del barile che viene pagato in dollari. Non aiuta il blocco del più importante oleodotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Salgono ancora i prezzi dei carburanti, spinti dai recenti e ulteriori rialzi delle quotazioni petrolifere. Secondo i dati aggiornati del Mise sulla settimana dal 3 al 9 maggio, la verde si è portata in media a 1,588a litro e il diesel a 1,447al litro. In entrambi i casi si tratta del massimo daun, per lada2020 e per il gasolio da febbraio dello scorso. Nell’ultimoil prezzo delè aumentato del 124%, quindi più che raddoppiato. Da inizio 2021 il rincaro è del 36%. Nello stesso periodo l’si è per di più leggermente indebolito, accrescendo il costo effettivo del barile che viene pagato in dollari. Non aiuta il blocco del più importante oleodotto ...

Advertising

Greg_75_ : RT @ANSA_Motori: Benzina verde sale a 1,588 euro, ai massimi da oltre un anno Rialzi anche per il diesel. Consumatori: 'Da inizio anno +7 e… - Antonelli_UNC : Record annuo per #benzina e #gasolio. La denuncia dei @consumatori - franpj2 : RT @ANSA_Motori: Benzina verde sale a 1,588 euro, ai massimi da oltre un anno Rialzi anche per il diesel. Consumatori: 'Da inizio anno +7 e… - solomotori : Benzina verde sale a 1,588 euro, massimi da oltre un anno - AntonellaPolli6 : RT @ANSA_Motori: Benzina verde sale a 1,588 euro, ai massimi da oltre un anno Rialzi anche per il diesel. Consumatori: 'Da inizio anno +7 e… -