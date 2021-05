Adriano: «Da quando è morto mio padre il calcio non è stato più lo stesso. Avevo un buco nell’anima» (Di martedì 11 maggio 2021) L’ex attaccante dell’Inter, Adriano, ha rilasciato una lunga intervista a The Players’ Tribune. Ha parlato del suo rapporto con il club nerazzurro. “Sono andato all’Inter e la gente mi chiamava L’Imperatore. Come la spieghi una cosa del genere? È per forza Dio, ve lo dico io. Mi ricordo che appena arrivato in Italia, non Avevo bene idea di cosa stava succedendo. Guardavo i miei compagni e pensavo: “Seedorf. Ronaldo. Zanetti. Toldo. Cavolo”. Era ovvio che fossi in soggezione, no?! Seedorf camminava per lo spogliatoio senza maglietta – quello stronzo aveva il 7% di grasso corporeo! Rispetto! Non dimenticherò mai quando stavamo giocando un’amichevole contro il Real Madrid al Bernabeu, e sono entrato dalla panchina. Guadagniamo una punizione dal limite dell’area e io mi avvicino al pallone. Ma sì, perché no?! Beh, indovinate chi c’era ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) L’ex attaccante dell’Inter,, ha rilasciato una lunga intervista a The Players’ Tribune. Ha parlato del suo rapporto con il club nerazzurro. “Sono andato all’Inter e la gente mi chiamava L’Imperatore. Come la spieghi una cosa del genere? È per forza Dio, ve lo dico io. Mi ricordo che appena arrivato in Italia, nonbene idea di cosa stava succedendo. Guardavo i miei compagni e pensavo: “Seedorf. Ronaldo. Zanetti. Toldo. Cavolo”. Era ovvio che fossi in soggezione, no?! Seedorf camminava per lo spogliatoio senza maglietta – quello stronzo aveva il 7% di grasso corporeo! Rispetto! Non dimenticherò maistavamo giocando un’amichevole contro il Real Madrid al Bernabeu, e sono entrato dalla panchina. Guadagniamo una punizione dal limite dell’area e io mi avvicino al pallone. Ma sì, perché no?! Beh, indovinate chi c’era ...

napolista : #Adriano: «Da quando è morto mio padre il calcio non è stato più lo stesso. Avevo un buco nell’anima» - Bulla_Adriano : RT @cesarebrogi1: Io le #mascherine le porterò spesso anche quando sarà finita la #pandemia quest’anno quasi nessuno ha preso un raffreddo… - Bulla_Adriano : RT @MEcosocialista: @rubio_chef @lauraboldrini Ma, fare il purista del bene non porta a niente. Io accetto una buona intenzione anche quan… - Bulla_Adriano : RT @imtheitaliansam: Tutto questo dovrebbe mettere paura al mondo intero, invece nessuno dei big media ne parla. E quando lo fanno raccont… - raserochieri : Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitament… -