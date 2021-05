Taiwan | a fuoco impianto che rifornisce di acciaio l' Europa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan fuoco

ANSA Nuova Europa

... tra i principali produttori di acciaio inossidabile die fornitore per il mercato asiatico ... è stato causato da un serbatoio di petrolio da 70 mila litri che ha presoprovocando il ......non possiamo credere alche arriva dal nulla, nella realtà dei fatti. Resta il mistero, con il peccato, elettrico ma soprattutto meccanico, di un esemplare Lamborghini fresco in fiamme aUn enorme incendio ha colpito un impianto della Yieh United Steel Corp (Yusco), tra i principali produttori di acciaio inossidabile di Taiwan e fornitore per il mercato asiatico ed europeo. (ANSA) ...I post denigratori pubblicati da Pechino sulla crisi del paese rivale colpito dal Covid-19 danneggia il soft power cinese e segnala le tensioni tra le due potenze.