Sartori Kpmg | ' Rilanciare il calcio europeo? Serve un patto e una joint venture Uefa - club'

Advertising

frasigno66 : RT @Gazzetta_it: Andrea Sartori @KPMG_Italy “Serve un grande patto per rilanciare il calcio europeo. E una joint venture tra Uefa e club”… - Gazzetta_it : Andrea Sartori @KPMG_Italy “Serve un grande patto per rilanciare il calcio europeo. E una joint venture tra Uefa e… -

Ultime Notizie dalla rete : Sartori Kpmg

La Gazzetta dello Sport

Serve un 'grande patto' per le riforme del calcio europeo. E un approccio 'olistico' che affronti le questioni sul tavolo tutte assieme. Ne è convinto Andrea, Global Head of Sport di, in questa intervista a 360 gradi per Sport&Business . Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno ..."Con il solo gettone d'entrata della Superlega , Suning avrebbe risolto subito i problemi finanziari" fa notare Andrea, responsabile dello sport di. Ceferin attacca ancora Agnelli: "Io ...Intervista all’analista sui problemi che deve affrontare l’industria calcistica, dopo il fallimento del progetto della Superlega: “Taglio dei costi, riforma delle competizioni. E occhio alla salute de ...Che la Superlega sarebbe stato un affare per tutti - anche per l' Inter, benché quella nerazzurra figurasse tra le società che avrebbe percepito meno soldi dalla competizione ormai dissoltasi - lo si ...