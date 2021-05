Roma, Mkhitaryan è tornato. Rinnovo in standby, vuole parlare con Mourinho (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma - Dopo quattro mesi difficili tra infortuni e basso rendimento finalmente "è tornato l'armeno che va come un treno". Henrikh Mkhitaryan seppur contro il già retrocesso Crotone si è preso la scena ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021)- Dopo quattro mesi difficili tra infortuni e basso rendimento finalmente "èl'armeno che va come un treno". Henrikhseppur contro il già retrocesso Crotone si è preso la scena ...

Il Milan passa allo Stadium con un clamoroso 3 - 0. Juventus sempre più in crisi Tutto facile anche per la Roma che all'Olimpico travolge il condannato Crotone e difende il settimo posto. Le doppiette di Mayoral e Pellegrini - unite alla rete di Mkhitaryan - impacchettano il ...

