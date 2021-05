Programmi TV di stasera, lunedì 10 maggio 2021. Michele Santoro, ospite di «Quarta Repubblica», torna in uno studio Mediaset dopo 22 anni di assenza (Di lunedì 10 maggio 2021) Michele Santoro Rai1, ore 21.25: Chiamami Ancora Amore – 1^Tv Fiction di Gianluca Maria Tavarelli del 2021, con Greta Scarano, Simone Liberati. Prodotta in Italia. Continua il viaggio nel “mistero” dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia. Dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni e dalle cieche rappresaglie di chi non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. E’ una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, interpretata da Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Nel secondo appuntamento l’assistente sociale indaga sui primi mesi di vita di Pietro e sulle capacità di cura della madre. A obbligarla a questa mossa sono le accuse ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 maggio 2021)Rai1, ore 21.25: Chiamami Ancora Amore – 1^Tv Fiction di Gianluca Maria Tavarelli del, con Greta Scarano, Simone Liberati. Prodotta in Italia. Continua il viaggio nel “mistero” dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia. Dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni e dalle cieche rappresaglie di chi non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. E’ una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, interpretata da Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Nel secondo appuntamento l’assistente sociale indaga sui primi mesi di vita di Pietro e sulle capacità di cura della madre. A obbligarla a questa mossa sono le accuse ...

