Pirlo , la caduta degli dei. Un fuoriclasse da calciatore, un flop come allenatore (Di lunedì 10 maggio 2021) La Juventus è sotto choc. Pirlo è sotto accusa. Per la prima volta da tempi immemori, i nove volte consecutive campioni d'Italia sono fuori dalla Champions League. Ed il condottiero Pirlo è ritronato come un pugile messo all'angolo da un rivale scatenato. Pirlo ha vanificato in pochi mesi da allenatore una gloria sportiva conquistata in decenni di fulgida carriera. Da calciatore Pirlo è stato tra i più forti della sua generazione e di ogni tempo. Un atleta straordinario per senso tattico, destrezza, tempismo, eleganza del gesto. Quando Pirlo toccava palla anche il più incallito degli avversari non poteva che fermarsi ad applaudire. Con molta umiltà, Pirlo aveva cominciato una carriera ...

