Osimhen deve migliorare sul piano disciplinare: un nuovo giallo gli costerebbe la squalifica (Di lunedì 10 maggio 2021) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su Victor Osimhen: strabiliante ieri nella trasferta in Liguria contro lo Spezia. C’è un aspetto, però, che preoccupa i tifosi ed è da monitorare e migliorare: quello caratteriale. Data la giovane età, il nigeriano di Lagos, è solito perdere la bussola in più di qualche occasione: l’abbiamo visto in UEFA Europa League quando, da subentrato, rimediò un cartellino rosso e lo riscontriamo, nei dati riguardanti le ammonizioni. Con quella di ieri sono quattro i cartellini gialli sventolati all’indirizzo del giovane di Lagos che, così, entra in diffida: una nuova ammonizione, nei suoi riguardi, nella sfida contro l’Udinese, potrebbe costare caro ai partenopei dato che salterebbe per squalifica la trasferta di Firenze. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su Victor: strabiliante ieri nella trasferta in Liguria contro lo Spezia. C’è un aspetto, però, che preoccupa i tifosi ed è da monitorare e: quello caratteriale. Data la giovane età, il nigeriano di Lagos, è solito perdere la bussola in più di qualche occasione: l’abbiamo visto in UEFA Europa League quando, da subentrato, rimediò un cartellino rosso e lo riscontriamo, nei dati riguardanti le ammonizioni. Con quella di ieri sono quattro i cartellini gialli sventolati all’indirizzo del giovane di Lagos che, così, entra in diffida: una nuova ammonizione, nei suoi riguardi, nella sfida contro l’Udinese, potrebbe costare caro ai partenopei dato che salterebbe perla trasferta di Firenze.

