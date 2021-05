Mo: raid Israele, uccisi 9 palestinesi fra cui tre bambini (Di lunedì 10 maggio 2021) Gaza, 19 mag. (Adnkronos/Dpa) - Nove palestinesi, fra cui tre bambini, sono rimasti uccisi nei raid israeliani contro Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza, ha denunciato il ministero della Salute palestinese. Le Forze di difesa israeliane hanno confermato la morte di tre bambini palestinesi a Gaza, ma affermato che la causa del loro decesso è un errore nel lancio di un razzo partito dall'enclave palestinese. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Gaza, 19 mag. (Adnkronos/Dpa) - Nove, fra cui tre, sono rimastineiisraeliani contro Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza, ha denunciato il ministero della Salute palestinese. Le Forze di difesa israeliane hanno confermato la morte di trea Gaza, ma affermato che la causa del loro decesso è un errore nel lancio di un razzo partito dall'enclave palestinese.

Advertising

TV7Benevento : Mo: raid Israele, uccisi 9 palestinesi fra cui tre bambini... - Activnews24 : ?? Escalation della tensione in medio oriente: il gabinetto di sicurezza israeliano ha autorizzato l'esercito a colp… - dansedanslanuit : RT @nellocats: Stampa palestinese riferisce di tre bambini morti in raid delle forze israeliane a #Gaza in risposta ai razzi lanciati #Jeru… - savina_ma : RT @osmed_it: ????????#Hamas si assume la responsabilità del lancio di razzi contro #Israele in risposta al ferimento di oltre 300 palestinesi… - osmed_it : ????????#Hamas si assume la responsabilità del lancio di razzi contro #Israele in risposta al ferimento di oltre 300 pa… -