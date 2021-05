La secolarizzazione è finita ma Dio non è tornato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il termine ‘’, si legge nell’’Enciclopedia delle Scienze Sociali’(1997), designa ”due aspetti diversi del processo di perdita di rilevanza della religione nella vita sociale”. Il primo ”consiste nella differenziazione e autonomizzazione di ambiti della vita sociale, ossia nel trasferimento di potere, attività e funzioni da istituzioni religiose - che operano in un quadro di rife-rimento sovrannaturale - a istituzioni orientate razionalmente ad assolvere in maniera specializzata un particolare compito, come avviene nella separazione Stato-Chiesa e nell’emancipazione dell’istruzione dall’autorità ecclesiastica”. Il secondo si riferisce “al piano culturale e riguarda il cambiamento di vasta portata che si è determinato con l’indebolimento dei contenuti religiosi nelle arti, in filosofia, in letteratura e con il graduale affermarsi della scienza come ...