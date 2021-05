La barba al palo – Agnelli e Pirlo, ci si può separare in amicizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Per la rubrica “La barba al palo”, il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, commenta la situazione della Juventus. gm/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Per la rubrica “Laal”, il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, commenta la situazione della Juventus. gm/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : La barba al palo – Agnelli e Pirlo, ci si può separare in amicizia - Italpress : La barba al palo – Agnelli e Pirlo, ci si può separare in amicizia - FabrizioCangel2 : @Zbarskij Ha fatto la barba al palo - ilbaronejager : @Carboniopensan1 @AZibellini @VujaBoskov E quando fa la barba al palo? - IlFattoNisseno : La barba al palo – Da Milano a Shanghai, per l’Inter scudetto planetario -