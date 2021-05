Il Wired Next Fest torna il 12 maggio con la social innovation (Di lunedì 10 maggio 2021) Continua con l’appuntamento del 12 maggio la nuova edizione del Wired Next Fest, realizzato, come per le passate edizioni, in collaborazione con Audi. All’interno di un calendario che si articola in 5 appuntamenti tematici nell’arco di 6 mesi, la parola chiave, il fil rouge, che unisce tutti gli incontri è Equilibri: tanti, diversi e dinamici per affrontare la realtà in continuo cambiamento di un mondo alle prese con gli effetti della pandemia. Si è iniziato il 14 aprile con un appuntamento dedicato all’intrattenimento e allo storytelling, racchiuso nella parola Play, che ha registrato oltre 45mila visite al minisito, 35mila video view, 420mila social reach e 874mila impression. Scopri il programma Il 12 maggio si parlerà invece di social innovation, ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) Continua con l’appuntamento del 12la nuova edizione del, realizzato, come per le passate edizioni, in collaborazione con Audi. All’interno di un calendario che si articola in 5 appuntamenti tematici nell’arco di 6 mesi, la parola chiave, il fil rouge, che unisce tutti gli incontri è Equilibri: tanti, diversi e dinamici per affrontare la realtà in continuo cambiamento di un mondo alle prese con gli effetti della pandemia. Si è iniziato il 14 aprile con un appuntamento dedicato all’intrattenimento e allo storytelling, racchiuso nella parola Play, che ha registrato oltre 45mila visite al minisito, 35mila video view, 420milareach e 874mila impression. Scopri il programma Il 12si parlerà invece di, ...

