Advertising

SaraPri : RT @ilpost: I violenti scontri sulla Spianata delle Moschee - Idl3 : RT @ilpost: I violenti scontri sulla Spianata delle Moschee - gemin_steven98 : RT @ilpost: I violenti scontri sulla Spianata delle Moschee - ilpost : I violenti scontri sulla Spianata delle Moschee - Sulserio1 : RT @rtl1025: ?? Violenti scontri sono in corso a #Gerusalemme sulla Spianata delle Moschee tra polizia e manifestanti palestinesi nell'ultim… -

Ultime Notizie dalla rete : violenti scontri

Rai News

Altissima la tensione a Gerusalemme. Sono già decine i feriti tra i manifestanti palestinesi neicon la polizia sulla Spianata delle Moschee. Lo riferiscono i media secondo cui alcuni sarebbero in condizioni gravi. Gli incidenti, nonostante la forte presenza della polizia sul ...Prego affinché essa sia luogo di incontro e non di, luogo di preghiera e di pace. Invito tutti a cercare soluzioni condivise affinché l'identità multireligiosa e multiculturale della ...«Amare come ama Cristo significa mettersi al servizio dei fratelli»: il pensiero del Santo Padre è andato a Gerusalemme scossa dagli scontri e alla Colombia. Poi l'augurio a tutte le mamme ...Gli incidenti durante i festeggiamenti per il Jerusalem Day e a ridosso della fine del Ramadan. Rimandata la decisione sullo sfratto nel quartiere palestinese di Sheikh Jarrah ...