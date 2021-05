Ddl Zan, qual è l’errore della destra (Di lunedì 10 maggio 2021) Capita sempre più spesso – culturalmente parlando – di sentirsi senza casa, homeless (ma non per questo hopeless!), e comunque a disagio rispetto all’intolleranza sempre più sistematica e ideologica (starei per dire quasi inconsapevole) a sinistra, ma anche rispetto all’inadeguatezza di tanta parte della destra attuale nel combattere la battaglia delle idee e nell’imbracciare la bandiera della libertà. Per imbracciarla credibilmente, devi esserne convinto: altrimenti risulti poco convincente. È stato doloroso verificare il ritardo con cui, a destra, si è colto il punto di fondo del ddl Zan, quell’articolo 4 che, mentre sembra affermare la libertà di pensiero, in realtà la conculca a colpi di “purché”, di fatto affidando allo scrutinio giudiziario la definizione del confine tra ciò che si può e ciò che non si può ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 10 maggio 2021) Capita sempre più spesso – culturalmente parlando – di sentirsi senza casa, homeless (ma non per questo hopeless!), e comunque a disagio rispetto all’intolleranza sempre più sistematica e ideologica (starei per dire quasi inconsapevole) a sinistra, ma anche rispetto all’inadeguatezza di tanta parteattuale nel combattere la battaglia delle idee e nell’imbracciare la bandieralibertà. Per imbracciarla credibilmente, devi esserne convinto: altrimenti risulti poco convincente. È stato doloroso verificare il ritardo con cui, a, si è colto il punto di fondo del ddl Zan, quell’articolo 4 che, mentre sembra affermare la libertà di pensiero, in realtà la conculca a colpi di “purché”, di fatto affidando allo scrutinio giudiziario la definizione del confine tra ciò che si può e ciò che non si può ...

LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Articolo 4 del ddl Zan: leggete bene e poi preparatevi alla resistenza contro il pericolo… - LegaSalvini : ++ ?? INCREDIBILE IN #UMBRIA: ESPONENTE DI SINISTRA PUBBLICA FOTO DEL SINDACO DELLA LEGA DI MARSCIANO (PERUGIA) A TE… - LegaSalvini : PIPPO BAUDO ASFALTA LA RAI E LA SINISTRA. 'FEDEZ? GLI AVREI SPENTO LE TELECAMERE' l - GINA32451015 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I pro Zan escono allo scoperto. Il ddl serve per l’utero in affitto • Piano M5s vuoto c… - sinigagl : Le critiche dal punto di vista giuridico al DDL Zan contro l’omobitransfobia smontate una per una… -