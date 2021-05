Banche, più consulenza riduce piaga liquidità “parcheggiata” sui conti correnti (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Più consulenza, meno liquidità infruttuosa: la capacità di offrire ai clienti una consulenza e convincerli ad impiegare i propri risparmi in prodotti del risparmio gestito ha consentito alle Banche “Reti” di arginare il boom della liquidità, che è figlia dei tassi zero-negativi ed ha costretto le Banche “tradizionali” a rivedere i canoni della propria offerta bancaria ed aumentare i costi. E’ quanto emerge da una ricerca di Excellence Consulting, che esamina la relazione tra incremento della liquidità e modelli di business delle Banche. Dall’analisi emerge che negli ultimi dieci anni, dal 2010 al 2020, la quota di liquidità sui conti correnti è cresciuta in media di circa il 3% ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Più, menoinfruttuosa: la capacità di offrire ai clienti unae convincerli ad impiegare i propri risparmi in prodotti del risparmio gestito ha consentito alle“Reti” di arginare il boom della, che è figlia dei tassi zero-negativi ed ha costretto le“tradizionali” a rivedere i canoni della propria offerta bancaria ed aumentare i costi. E’ quanto emerge da una ricerca di Excellence Consulting, che esamina la relazione tra incremento dellae modelli di business delle. Dall’analisi emerge che negli ultimi dieci anni, dal 2010 al 2020, la quota disuiè cresciuta in media di circa il 3% ...

Advertising

MatteoLgt : RT @annaros70527446: @myrtamerlino FEDEZ E' IL NULLA E CON IL DDL ZAN LA SINISTRA CONFONDE I DIRITTI CON I SUOI DESIDERI' PER SENTIRE QUAL… - annaros70527446 : @myrtamerlino FEDEZ E' IL NULLA E CON IL DDL ZAN LA SINISTRA CONFONDE I DIRITTI CON I SUOI DESIDERI' PER SENTIRE Q… - JonnySicilia : Quasi Tutti chiedono di eliminare il contante è utilizare il pagamento online ma nessuno di questi personaggi si a… - annaros70527446 : @agorarai FEDEZ E' IL NULLA E CON IL DDL ZAN LA SINISTRA CONFONDE I DIRITTI CON I SUOI DESIDERI' PER SENTIRE QUALC… - annaros70527446 : @OttoemezzoTW FEDEZ E' IL NULLA E CON IL DDL ZAN LA SINISTRA CONFONDE I DIRITTI CON I SUOI DESIDERI' PER SENTIRE… -

Ultime Notizie dalla rete : Banche più Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari spinta dalle banche Si distinguono, sulla Borsa milanese, le banche, con BPER in cima al listino. A livello europeo, è ... I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon , che continua la seduta con - 1,26%. ...

Banche, più consulenza riduce piaga liquidità "parcheggiata" sui conti correnti Più consulenza, meno liquidità infruttuosa : la capacità di offrire ai clienti una consulenza e convincerli ad impiegare i propri risparmi in prodotti del risparmio gestito ha consentito alle banche "...

Perché famiglie e imprese sono più vulnerabili. Chimenti legge il report Bankitalia Formiche.net Si distinguono, sulla Borsa milanese, le, con BPER in cima al listino. A livello europeo, è ... Iforti ribassi, invece, si verificano su Amplifon , che continua la seduta con - 1,26%. ...consulenza, meno liquidità infruttuosa : la capacità di offrire ai clienti una consulenza e convincerli ad impiegare i propri risparmi in prodotti del risparmio gestito ha consentito alle"...