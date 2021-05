Bambino caduto nella tromba delle scale a scuola, maestra condannata a un anno (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, Bambino di quasi 6 anni caduto nella tromba delle scale a scuola. Docente condannata a un anno. Bambino di quasi sei anni caduto nella tromba delle scale della sua scuola, è stata condannata ad un anno la docente accusata di omicidio colposo. L’incidente mortale era avvenuto lo scorso 18 ottobre nella scuola Pirelli. situata in via Goffredo da Bussero, Milano. Inutili i tentativi dei medici, che a distanza di quattro giorni dall’incidente avevano dovuto avviare l’iter per dichiarare il decesso del piccolo, avvenuto il 22 ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano,di quasi 6 anni. Docentea undi quasi sei annidella sua, è stataad unla docente accusata di omicidio colposo. L’incidente mortale era avvenuto lo scorso 18 ottobrePirelli. situata in via Goffredo da Bussero, Milano. Inutili i tentativi dei medici, che a distanza di quattro giorni dall’incidente avevano dovuto avviare l’iter per dichiarare il decesso del piccolo, avvenuto il 22 ...

