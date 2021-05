Aggredita la figlia di Grassadonia | allenatore del Pescara | Tuo padre deve perdere con la Salernitana

Advertising

pisto_gol : Solidarietà alla famiglia Grassadonia e totale rifiuto della violenza |Aggredita a Salerno la figlia dell'allenator… - myrtamerlino : Aggredita con spintoni e calci per una partita di #calcio. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Bisogna indi… - Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - cronaca_news : Gianluca Grassadonia del Pescara e la figlia aggredita. “Perdi contro la Salernitana o non torna a casa”… - Italia_Notizie : Aggredita la figlia dell’allenatore: «Tuo padre deve perdere la partita» -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredita figlia

Nostra, appena 18enne, è stata minacciata econ spintoni e calci affinché il papà capisca. Tutto questo per una partita di calcio. Ci auguriamo che questi criminali, ben lontani dall'...... moglie del tecnico del Pescara, Gianluca Grassadonia, ha raccontato attraverso il suo profilo social che la'appena diciottenne, è stata minacciata econ spintoni e calci affinché ...La figlia dell’allenatore del Pescara Gianluca Grassadonia aggredita da alcune persone che hanno chiesto di far perdere la propria squadra per far tornare la Salernitana in serie A. “La famiglia Grass ...Prima la spinta. Poi i calci. Infine l’avvertimento, in dialetto: «Deve perdere, se no non torna più a casa». Tutto per una partita di calcio. Tutto perché il papà è di Salerno e per questo, pur allen ...