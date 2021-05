Agenzia delle Entrate | Problemi al sito per i 730 precompilati

Leggi su ck12

(Di lunedì 10 maggio 2021) . Scadenza ultima fissata al 30 settembre. modello 730Dalla giornata di oggi è disponibile suldell’il modello 730 precompilato. Tutto bene se non fosse che ilin questione risulta bloccato. Come mai si è verificato questo problema? Probabilmente un blocco il portale dell’è stato il grande numero di contatti che hanno mandato in tilt il sistema. Purtroppo non è una novità assoluta. Ogniqualvolta la Pubblica Amministrazione concede telematicamente i suoi servizi, ci si trova spesso ad aver a che fare condi natura tecnica. Ti potrebbe interessare anche ->: “Attenzione alle false ...