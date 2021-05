10 consigli per valorizzare una casa vacanza da affittare

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 10 maggio 2021) Non vediamo l’ora di andare in vacanza: è il chiodo fisso della metà degli italiani che, secondo una ricerca di Airbnb, non fa che sognare un viaggio post pandemia. Ma non sarà lo stesso di sempre: per esempio perché, almeno finché non saremo vaccinati, tendenzialmente preferiremo restare in Italia, specie soggiornando in case o appartamenti in campagna o al mare. I motivi sono diversi: assicurano indipendenza (e quindi anche distanziamento) e inoltre sono una soluzione ideale per continuare comodamente a lavorare in posti pieni di natura sperimentando le workation, e cioè le vacanze in smartworking.