Vola da un ponteggio Una tragedia infinita

(Di domenica 9 maggio 2021) di Valentina Rigano È uscito di casa per andare a lavorare e non è più tornato. Un'altra morte sul lavoro ieri in provincia di Varese, dove a perdere la vita è stato Marco Oldrati, 52enne della ...

Un'altra morte sul lavoro ieri in provincia di Varese, dove a perdere la vita è stato Marco Oldrati, 52enne della provincia di Bergamo, precipitato da un ponteggio all'interno del cantiere del centro. A quanto pare il malcapitato si trovava sulla piattaforma di una gru, ad un'altezza di circa quindici metri quando, per cause ancora in corso di accertamento è caduto atterrando su un...