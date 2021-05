“Una notizia magica” La ‘scoperta’ più bella per l’ex di Chiara Ferragni | è lui stesso a farlo sapere a tutti

(Di domenica 9 maggio 2021) Quando si dice il caso. A pochi giorni dalla nascita della seconda figlia di, la cicogna ha bussato anche alla porta del suo ex, l’imprenditore Riccardo Pozzoli. Sposato da due anni con la modella francese Gabrielle Caunesil, Riccardo ha postato nella tarda mattinata di domenica 9 maggio una foto in cui compare con la moglie. Gabrielle sorride con Riccardo mentre mostra l’ecografia. Davvero un momento indimenticabile percompagno ed ex socio di, oggi felice al fianco di sua moglie. Anche il messaggio che accompagna il post, nella giornata dedicata alle mamme, è significativo. “Oggi è la sua festa”. Riccardo Pozzoli ha voluto celebrare lacon queste parole: “Dopo la sua sofferenza e il suo dolore, grazie alla sua forza e resilienza, noi diventeremo genitori. Lo ...

