Un pavone interrompe Draghi in conferenza stampa | il simpatico siparietto del premier | VIDEO

(Di domenica 9 maggio 2021) Ha ‘cantato’ per tutta la giornata,ndo ilMarioper ben tre volte in, a conclusione del vertice europeo di Oporto. E, alla fine, ilè diventato protagonista di un fuoriprogramma divertente nel corso del Social Summit Ue. “Eh, questoci accompagna…”, dice il presidente del Consiglio italiano all’ennesimo verso dell’uccello. “Ora risponde anche alle domande”, afferma ancora, divertito alla seconda interruzione e prima che possa replicare a una domanda della. “Sente? ha risposto lui”, ha aggiuntoreplicando a una domanda per poi concludere l’incontro con un’ulteriore battuta: “Sentiamo se ildice qualcosa”. Leggi anche: ...

'Questoci accompagna da stamane', commenta il premier Mario Draghi quando l'uccellole risposte ai giornalisti col suo urlo. Altro 'canto' a fine conferenza. Draghi sta per alzarsi ...Ilche ha interrotto Draghi mentre ...'Questo pavone ci accompagna da stamane', dice Draghi poco dopo l'ennesimo verso. Il Premier ha sorriso e ha iniziato la sua introduzione, accompagnato più volte del canto dello splendido uccello dall ...