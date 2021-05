Pippo Baudo duro contro Fedez al Concertone: “Avrei spento le telecamere” (Di domenica 9 maggio 2021) Pippo Baudo si scaglia contro il rapper Fedez e il suo discusso discorso al Concertone del Primo Maggio che tanto ha fatto infuriare i vertici della Rai. Ecco che cosa ha detto. Pippo Baudo e FedezAnche Pippo Baudo è intervenuto sulla vicenda più chiacchierata degli ultimi giorni: il discorso di Fedez durante il Concertone del Primo Maggio. Le parole del rapper milanese hanno diviso l’opinione pubblica a metà, e Pippo Baudo ha deciso di prendere posizione. Ecco che cosa ha spiegato nella sua intervista per AdnKronos. Le parole di Fedez sono arrivate dure e inaspettate tra un brano e l’altro, durante la sua esibizione ... Leggi su formatonews (Di domenica 9 maggio 2021)si scagliail rappere il suo discusso discorso aldel Primo Maggio che tanto ha fatto infuriare i vertici della Rai. Ecco che cosa ha detto.Ancheè intervenuto sulla vicenda più chiacchierata degli ultimi giorni: il discorso didurante ildel Primo Maggio. Le parole del rapper milanese hanno diviso l’opinione pubblica a metà, eha deciso di prendere posizione. Ecco che cosa ha spiegato nella sua intervista per AdnKronos. Le parole disono arrivate dure e inaspettate tra un brano e l’altro, durante la sua esibizione ...

